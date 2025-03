Autismo: politiche e inclusione al centro del dibattito a Trani

5 foto Autismo quale fututo? Convegno

E' stato questo il titolo dell'interessante e proficuo convegno, numeroso il pubblico presente, che si è tenuto, lo scorso 28 marzo, a Trani all' Auditorium San Luigi, l'incontro, moderato ha offerto un approfondimento sulle politiche nazionali e regionali in materia di autismo e sulle misure di supporto alle famiglie. Il convegno è stato promosso dall'assessore regionaleche sul tema ha le idee chiare:" Io credo che sia importante mettere in piedi percorsi che siano sempre più socio educativi perché questi ragazzi, queste persone, un po' tutti hanno bisogno di essere accolti dalle nostre comunità e sentirsene parte al cento per cento e su questo tutti abbiamo una responsabilità, la politica oggi sta dicendo da che parte vuole stare ponendo al centro dell'attenzione un tema così delicato"Fra gli interventi quello del senatoreche ha illustrato la proposta di legge presentata dal Partito Democratico: "Il disegno di legge che abbiamo presentato al Senato e alla Camera sul disturbo dello spettro autistico - ha detto - è una delle tante questioni complesse per le quali chiediamo al Governo di impegnarsi e purtroppo troviamo disimpegno. Quello che abbiamo proposto riguardano gli approcci terapeutici, abilitativi e riabilitativi , il Partito Democratico ha chiesto che vengano garantiti per tutta la vita".La presenza della Regione Puglia, rappresentata da, assessore alla sanità, è lì a testimoniare come ci sia molta attenzione sul tema dell'autismo: "Nel corso degli ultimi anni abbiamo implementato le risorse per dare alle famiglie che si servono di centri, un supporto, un ristoro rispetto alle spese previste. Abbiamo stabilito di fare sei centri regionali, uno per ogni provincia specializzati sull'autismo perchè è fondamentale che il territorio sia presidiato".A questo proposito non poteva mancare la testimonianza diretta diV.Sindaco di Trani con delega alle politiche per la diversa abilità, che proprio a Trani cocapoluogo della sesta provincia pugliese ha avviato con successo il progetto digià mutuato da altre città, una rete di servizi realmente accessibili a chi è affetto dalla condizione di autismo: "Noi da anni stiamo lavorando su vari progetti - ha detto Ferrante - soprattutto sull'inclusione lavorativa. Oggi finalmente questa questa proposta di legge importante, così come illustrata dal Sen. Boccia, è vero siamo ancora agli albori del cammino parlamentare però ci sono dei buoni presupposti affinché finalmente sia data una regolamentazione delle attività ed una specificità degli interventi"., Assessore regionale, ha voluto, in un post social post convegno formulare i suoi ringraziamenti: "Grazie a tutti per la vostra presenza, una serata di Bella Politica fatta di analisi, ascolto e prospettive. Il tema dell'autismo abbraccia diverse tematiche dalla sanità al welfare. Ognuno deve fare la propria parte e solo creando percorsi virtuosi si possono dare risposte concrete". Alla serata erano presenti, oltre che i già citati Sen., l'Assessore regionaleed il V.SindacoIl Prefetto della BATla dott.ssaNeuropsichiatra infantile, Autorità Militari ed Autorità Civili.Occuparsi dell'autismo è fondamentale per garantire il benessere e l'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico (DSA) e lo è per diverse ragioni chiave che riguardano la garanzia dei diritti, la dignità e la possibilità di realizzazione di persone che meritano di essere accolte, sostenute e valorizzate, il convegno da questo punto di vista ha centrato il suo obiettivo convergendo in sintesi sull'assunto che il progresso in questo ambito è un segnale di maturità e responsabilità collettiva verso persone con autismo che spesso affrontano barriere sociali e discriminazioni, nonostante, così come ha dimostrato il progettoolte persone con autismo hanno talenti straordinari e competenze che possono arricchire il mondo del lavoro.Dal link è possibile visionare la proposta di Legge nr.1289 presentata d'iniziativa dei senatori del Partito Democratico lo scorso 31 ottobre 2024: "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari" : https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1431068/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1