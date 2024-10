Inaugurato l’ufficio scolastico provinciale della Bat, Ciliento: “Risultato storico frutto di anni di lavoro”

L'assessore regionale in capo al PD esprime piena soddisfazione per il traguardo raggiunto

Esprime soddisfazione l'assessore regionale Debora Ciliento sull'inaugurazione dell'ufficio scolastico provinciale della Bat nella sede di palazzo San Domenico a Barletta. "Quella di oggi è una data storica per la provincia di Barletta-Andria-Trani - dice Ciliento - che segnerà l'avvio di una nuova fase per il comparto scuola del territorio. Finalmente i bisogni e le difficoltà del personale scolastico avranno un interlocutore diretto.Sin da quando sono stata eletta consigliera regionale nel 2020 - ricorda l'assessore - mi sono adoperata con la piena condivisione dell'allora Senatrice Assuntela Messina e del Senatore Francesco Boccia, per il raggiungimento di questo risultato che da oggi andrà a rafforzare l'identità della provincia e la rende al pari delle altre. Un percorso avviato con il governo Conte 2 proseguito con il governo Draghi e adesso giunto con l'apertura della sede ufficiale a completamento di un lungo percorso.La provincia si arricchisce così di un'altra istituzione statale strategica per l'identità del territorio che, sono certa, migliorerà la vita delle nostre comunità. Fino a ieri, infatti, i dieci comuni della Bat erano divisi tra Bari e Foggia: da oggi, invece, avranno un unico punto di riferimento proprio come accade per le altre province pugliesi. Buon lavoro a tutti coloro che lavoreranno nell'Usr Bat.Auguro buon lavoro alla dott.ssa Lotito e tutto lo staff affinché facciano sentire sempre presente la vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola".