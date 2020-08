Cittadini chiamano, Amiu risponde: installati i bidoncini in contrada Fontanelle

Una piacevole sorpresa per i bagnanti della spiaggia in contrada Fontanelle dopo i ripetuti solleciti all'Amiu. A causa delle continue segnalazioni ed esposti, la municipalizzata negli scorsi giorni ha provveduto ad installare dei bidoncini per la raccolta dei rifiuti, restituendo un minimo di decoro ad un tratto di costa per troppi anni abbandonato al degrado. Ma non solo. Sui cocci di marmo sparsi qua e là, i bambini hanno scritto alcuni messaggi che invitano i più grandi al rispetto dell'ambiente: "Il mare è la casa di tutti, tenere pulito è un dovere", ed ancora: "La fantasia contro i rifiuti delle marmerie". Un messaggio rivolto anche al futuro sindaco di Trani: "Per il prossimo sindaco: la rinascita riparte anche dalla costa nord! Restituiscila ai cittadini".