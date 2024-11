Come un bombardamento: lanciato un potente petardo verso un papà in bici con la bimba

Ormai è una sfida: si sentono impuniti e si sono fatti anche più veloci perché questa banda di ragazzacci nel pomeriggio di Ognissanti ha cominciato ancor prima di ieri a "bombardare " la zona che va da Piazza Teatro a vicoli e stradine tutt'intorno lanciando bombe carta e potenti petardi addirittura dalle loro bici per poter fuggire più velocemente e dileguarsi. È di pochi minuti fa, poco dopo le 17:30, quasi un "agguato" a un papà che passava da via Santa Maria in bicicletta con la sua bambina: il potente petardo è stato lanciato praticamente da un'altra bicicletta verso di loro, causando un grossissimo spavento a entrambi. "È come se si stessero accanendo sempre di più - dicono alcuni residenti :"Ieri hanno tirato di continuo più o meno dalle 6 fino a oltre la mezzanotte: ma nessuno, nessuna pattuglia delle forze dell'ordine si è fatta vedere da queste parti anche solo per un attimo. Ovvio che si sentano liberi di fare ciò che vogliono". I boati in realtà corrono per tutta Trani, da nord a sud, ma Piazza Teatro è diventata quasi impraticabile è ovviamente sempre più pericolosa per i residenti. " Addirittura il primo botto ci ha fatto saltare sulla sedia mentre mangiavamo", hanno raccontato i componenti di una famiglia che abita proprio lì. Fa impressione, pensavamo che vivere nel centro storico potesse garantire quiete e silenzio, invece sembra ogni giorno di essere sotto i bombardamenti. Forse per avere un po' di quiete basterebbero un paio di persone in divisa- o un'auto - che girano tra via San Giorgio, piazza Quercia, via santa Maria e piazza Teatro. Non chiediamo molto, in fondo" Già, perché la sicurezza é un diritto non un optional.