Contributi libri di testo, consegna scontrini dal 21 novembre

In relazione al contributo libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020, si informano gli utenti che hanno presentato le richieste on-line attraverso la piattaforma regionale nei termini previsti che, a decorrere da giovedì 21 novembre potranno consegnare gli scontrini fiscali relativi all'acquisto dei libri presso l'ufficio pubblica istruzione (primo piano del palazzo municipale) esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. Al di fuori di questi giorni e orari l'ufficio non presterà servizio al pubblico.Allo sportello è necessario presentare la seguente documentazione: gli scontrini fiscali o le fatture (in originale o fotocopia), a comprova dell'acquisto dei libri scolastici, la fotocopia della richiesta on-line inviata alla Regione Puglia, la fotocopia del documento d'identità del genitore intestatario della richiesta; un recapito telefonico per eventuali successive integrazioni o comunicazioni.Così come disposto dalla Regione Puglia, sarà data priorità all'istruttoria delle richiesta del contributo pervenute entro il termine ultimo del 20 agosto 2019.