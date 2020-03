Social Video 3 minuti Coronavirus, Bottaro annuncia un nuovo guarito

E' di qualche minuto fa la notizia del decesso di un 65enne di Trani, risultato positivo al Covid-19 e ricoverato all'ospedale di Bisceglie. Ad una brutta notizia se ne aggiunge però una buona. Dei casi finora confermati, c'è un nuovo guarito. Nei prossimi giorni, il paziente in questione sarà sottoposto a nuovo tampone per verificare che sia ancora negativo. A ciò va aggiunto che a Trani si registra un ottavo caso, che ha riguardato un uomo di 57 anni che avrebbe contratto il virus ad Andria, dove svolge la sua attività lavorativa.Sale quindi a due su otto il numero dei guariti a Trani.Ad ufficializzare la notizia il sindaco Amedeo Bottaro, poco fa sui suoi profili social. Il primo cittadino ha anche espresso vicinanza alla famiglia del deceduto ed in generale a tutte le vittime della Bat.