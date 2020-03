Coronavirus, a Trani si registra il primo decesso

A Trani si registra il primo decesso legato alla pandemia attualmente in corso. Si tratta di uno dei pazienti ricoverato all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele di Bisceglie: l'uomo che domani avrebbe compiuto 65 anni era risultato, insieme alla moglie, positivo al Covid-19 lo scorso 12 marzo.La notizia ha ancor più risonanza perché sembrerebbe che le condizioni dell'uomo fossero migliorate negli ultimi giorni ma poi la situazione è nuovamente precipitata. A scopo precauzionale tutti i parenti dell'uomo furono messi in quarantena, seppur non hanno mai riportato sintomi e il loro periodo d'isolamento è attualmente terminato.Trani piange così la sua prima vittima a causa del Coronavirus.