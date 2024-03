Da Canosa a Trani, a The Voice senior: in finale Bartolo lossa e la sua voce blues

Dopo la vera e propria dichiarazione che Arisa aveva fatto a Bartolo Iossa alla sua prima interpretazione a The Voice Senior con "Hey man", dimostrando una strepitosa padronanza della voce e del Rithm and Blues, la speranza che il concorrente canosino che vive a Trani da tanti anni - e che proprio da Trani, dal bellissimo porto, aveva voluto raccontare la sua storia di una vita vissuta accanto alla musica - era veramente alta.Arisa, nel ripetere che, colpita dalla sua credibilità come interprete e musicista l'avrebbe seguito ovunque, l'ha scelto nel suo Team; e ha sottolineato che, essendo lei per la prima volta tra i giurati di The Voice senior, scoprire un così alto livello di talento è stata una vera sorpresa, una vera rivelazione.E molto sincero e emozionato è stato l' augurio per tutti, anche gli esclusi, perché la musica continui ad accompagnare le vite di ognuno. E qui a Trani non vediamo l'ora di veder esibire Bartolo con il suo gruppo di amici, in una passione che, come raccontò nella prima puntata avrebbe voluto fosse anche la ragione professionale della sua vita: ma in realtà l'ha sempre accompagnato come un fil rouge e che oggi è riconosciuta anche dal grande pubblico della televisione, quasi un sogno realizzato (complice sua moglie che l'aveva amorevolmente iscritto, a sua insaputa!), a provare che davvero non è mai troppo tardi.La gioia della entrata in finale Di Bartolo Iossa si è unita a quella di un'altra finalista tranese, la professoressa Angela Bini!