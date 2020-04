“Despar a casa” arriva nella città di Trani in tempi record​

È possibile ricevere la spesa al proprio indirizzo di residenza oppure con ritiro in negozio, dal lunedì al sabato (la domenica si potrà effettuare la spesa online e riceverla a casa il giorno successivo) scegliendo tra diverse fasce orarie giornaliere comprese dalle 10:00 alle 18:00. Il pagamento potrà effettuarsi online, al momento della consegna oppure direttamente nel punto vendita tramite contanti, bancomat o carte di credito.

Anche in questa emergenza sanitaria,si conferma punto di riferimento per la propria clientela ed estende alla città diil nuovo servizio diun vero e proprio supermercato digitale con migliaia di prodotti allo stesso prezzo dei negozi.Novità anche sul fronte della solidarietà. La Città di Trani è tra i Comuni che hanno beneficiato dell'iniziativa solidale di Maiora per aiutare i cittadini che in questo periodo difficile non hanno le risorse per fare la spesa:distribuiti ai comuni delle Regioni in cui Maiora, concessionaria del marchio Despar nel Centro Sud Italia, è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar).«In un momento così delicato, in cui il contatto umano va ridotto al minimo indispensabile - spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – abbiamo potenziato ulteriormente il nostro attuale servizio e-commerce nelle città in cui è già attivo e abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per attivare in tempi record lo stesso servizio in altre città. Una vera e propria impresa, se si considerano tutte le procedure necessarie alla gestione della spesa on-line, come l'utilizzo degli strumenti logistici, la gestione dei contenitori in polibox per la conservazione dei prodotti freschi, freschissimi e surgelati, l'implementazione dei dispositivi per i pagamenti elettronici online ma anche a casa e, non ultimo, la formazione dei collaboratori. Siamo fieri di questo risultato, che in questo particolare momento storico assume anche la valenza di servizio al cittadino. A beneficiarne sono gli abitanti di Trani, ma siamo già all'opera per estendere il servizio anche su altre piazze della Puglia e della Basilicata".