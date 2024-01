Disservizi Vodafone anche a Trani. Problemi in via di risoluzione

Gli utenti lamentano chiamate che non partono, internet lento, nessun segnale

Chiamate che non partono, internet lento, nessun segnale. Sono questi i disservizi riscontrati da molti utenti Vodafone nella mattinata di giovedì 18 gennaio.Problemi che hanno avuto ripercussioni anche sul lavoro di alcune aziende. Le segnalazioni sono arrivate da tutto il Nord Barese e da una parte della provincia Bat, da Giovinazzo sino a Trani. Il disservizio, tuttavia, sarebbe in via di risoluzione.