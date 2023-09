Espropri in contrada Matinelle, troppe contestazioni da parte dei proprietari: il Comune ricorre ad un supporto legale

Troppe osservazioni ed interventi continuano a registrarsi in relazione all'esproprio di una ristretta fascia di terreno che corre parallela alla falesia ed alla costa, coinvolgendo un significativo numero di proprietari: il Comune ricorre ad un supporto legale nella procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e rigenerazione territoriale nell'ambito costiero in Contrada Mattinelle, affidandosi all'assistenza legale del prof. avv. Michele Dionigi.Com'è noto il Comune di Trani è impegnato nell'esecuzione dell'intervento finanziato con fondi Pnrr che "prevede l'esproprio di una ristretta fascia di terreno che corre parallela alla falesia ed alla costa, coinvolgendo un significativo numero di proprietari".In sede di approvazione del progetto, "con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, sono pervenute al Comune di Trani osservazioni ed interventi da parte dei soggetti interessati, destinati ad intensificarsi considerato che la gara per l'affidamento dei lavori è stata celebrata e necessita dar corso alle procedure di occupazione e di esproprio"; ed infatti "un primo gruppo di proprietari ha già fatto pervenire missiva a firma di Legale per contestare le procedure avviate".In ragione degli stringenti termini del finanziamento, della particolarità della fattispecie, e stante il rischio di perdita dello stesso, il dirigente competente ha formulato richiesta di assistenza legale nello svolgimento delle procedure espropriative e nella gestione dei rapporti con i soggetti espropriandi, sia in sede stragiudiziale, sia in una possibile fase contenziosa. Si è ritenuto dunque di disporre dell'ausilio del professionista di nota esperienza e competenza in materia di appalti e procedure espropriative, stante l'impossibilità dei funzionari avvocati comunali ad assumere tale incarico.