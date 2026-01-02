demolizione Costa Nord Trani
demolizione Costa Nord Trani
Politica

«Ex Angelini, un "regalo" da 740mila euro ai tranesi»: l'attacco di Articolo 97

Svelati i costi per gli espropri della Costa Nord: «Cifra quasi raddoppiata rispetto alle previsioni»

Trani - venerdì 2 gennaio 2026 14.51 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento civico Articolo 97 - Liberi e Trasparenti a firma dell' Avv. Alessandro Moscatelli Ex Angelini: "Stavo esaminando con il direttivo di Articolo 97 – Liberi e Trasparenti le delibere dei doni natalizi quando ci siamo imbattuti nell'ennesimo mutuo contratto dall' amministrazione comunale di Trani. Nel progetto di riqualificazione della Ex Distilleria di Trani diretto a realizzare la cosiddetta seconda villa sul mare, il Comune di Trani aveva necessità di procedere alla espropriazione di aree di proprietà privata, che effettuava in virtù della dichiarata pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del magnificente progetto, rientrante nel "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – PINQuA costa Nord".

"Pur procedendo l'amministrazione alla occupazione dei suoli, la valutazione della indennità provvisoria di esproprio, determinata dai tecnici del Comune di Trani, veniva contestata dalla società proprietaria delle aree.
In particolare, l'intervento Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della Costa Nord", prevedeva lo stanziamento dei fondi dal PNRR per € 962.000,00 e dal FOI per € 192.400,00 mentre gli oneri relativi alla procedura espropriativa preordinata alla realizzazione degli stessi, comprensivi delle indennità provvisorie determinate, dovevano essere finanziati con fondi a valere sul bilancio dell'Ente Comunale per € 1.240.000,00, reperiti attraverso la contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari ad € 1.400.000,00, comprensivo delle spese accessorie e conseguenti."

"Le contestazioni della società proprietaria dei suoli sulla indennità espropriativa, ritenuta incongrua, hanno portato alla costituzione di un collegio peritale per la determinazione definitiva dell'indennità medesima.
Nel quadro economico aggiornato di intervento, approvato con delibera di Giunta Comunale n.134 del 15.12.2025, l'ammontare della indennità di esproprio è passato da euro 1.240.000,00 ad euro 1.980.000,00. Insomma, una ulteriore somma a carico del bilancio del Comune di Trani e non rientrante nel finanziamento del PNRR. Per non parlare della realizzazione in corso di tre edifici da quattro piani con vista mare, vestiti da social housing misto a co-housing, e dalla intangibilità dei capannoni della ex distilleria per il vincolo imposto dalla Sovrintendenza, di cui non si conoscono ancora le sorti ed, infine, del rischio revisione prezzi. Non c'è che dire, un'altra bella botta per la città di Trani!"
  • articolo 97
Altri contenuti a tema
Articolo97: "Comune riciclone? A quale prezzo?" Associazioni Articolo97: "Comune riciclone? A quale prezzo?" "Le lezioncine sulla raccolta dei rifiuti a Trani hanno stancato"
6 A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria A Trani l'odissea di Via Duchessa d'Andria "Strettoia pericolosa e semaforo posticcio, si ignorano gli obblighi dal 2015. Ennesimo rinvio a danno della circolazione"
Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale Associazioni Trani: polemica sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio", destinata a Centro di Aggregazione Sociale L'avv. Alessandro Moscatelli, storico della Città, accusa il Comune di aver ignorato la "vocazione storico culturale" dell'immobile, acquistato in origine per farne un Museo Civico
PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla" PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla" Il movimento civico boccia il nuovo protocollo: "Un documento stantio che non affronta i veri bisogni di salute"
1 "Perché un altro ospedale?". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani "Perché un altro ospedale?". La critica al progetto Bisceglie-Molfetta di Articolo 97 - Trani Secondo il movimento civico, l'opera risponde a logiche di consenso e non a dati oggettivi
Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza Il movimento civico: «Nel 2016 firmò per la chiusura dell’ospedale, ora torna protagonista con un nuovo schema di protocollo»
Casa Bovio a Trani, "un affronto alla storia" Casa Bovio a Trani, "un affronto alla storia" Art.97 si oppone al centro sociale e chiede il vincolo alla Sovrintendenza
4 In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare Art.97: "Un atto di straordinaria follia"
Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
2 gennaio 2026 Il 2025 di Trani: soddisfatti o rimborsati?
La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
2 gennaio 2026 La Befana arriva in piazza Libertà con 1600 calze per i bambini di Trani
Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
2 gennaio 2026 Il Sindaco di Trani e il CONI abbracciano la Fiamma Olimpica
Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
2 gennaio 2026 Monopattino del Comune abbandonato sulla spiaggia: ennesimo gesto di inciviltà sul lungomare di Trani
Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi
2 gennaio 2026 Virtus Andria-Soccer Trani, divieto di trasferta per i tifosi tranesi
La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
2 gennaio 2026 La bellezza del Natale, il 5 gennaio la premiazione finale
Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
2 gennaio 2026 Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
2 gennaio 2026 Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi " il 3 e il 4 gennaio
2 gennaio 2026 Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi" il 3 e il 4 gennaio
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
1 gennaio 2026 Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.