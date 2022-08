Ex pizzeria "da Felice": pubblicato il bando di gara per la locazione

Il canone annuo per la locazione dovrà essere superiore a 61.000 euro e la durata dovrà essere compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di anni 25: per l'ex pizzeria "da Felice" (conosciuta nell'ultima versione con il nome di "Le Terrazze sul Mare") sul piazzale Marinai d'Italia è stato pubblicato su "Amministrazione Trasparente" e nella sezione Avvisi del portale del Comune di Trani il bando di gara per l'affidamento in locazione dell'immobile comunale (termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 31 ottobre alle ore 12).L'immobile è inserito nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, e ai fini della sua riqualificazione può attuarsi lo strumento della locazione in favore di soggetti privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero e il riuso del bene comunale; è situato su piazzale Marinai d'Italia e si sviluppa su due piani fuori terra collegati da una scala interna e una esterna.L'immobile locato dovrà essere destinato esclusivamente a ristorante e/o bar-ristoro, con espresso divieto per il conduttore di mutare, di fatto o di diritto, l'anzidetta destinazione d'uso.Saranno anche valutate la particolare rilevanza della proposta progettuale e le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini della tutela e della conservazione del bene, nonché al fine di garantire l'integrazione con il sistema territoriale, ambientale, paesaggistico e con la storia, la cultura, l'identità locale e il tessuto socio-economico.La determinazione dirigenziale per la "Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione di valorizzazione dell'immobile comunale denominato la terrazza sul mare" con approvazione bando di gara e allegati è firmata dal dirigente area lavori pubblici Ing. Luigi Puzziferri.La richiesta di sopralluogo deve essere inviata, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it, entro le ore 10 del 10 ottobre 2022. É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre il 14 ottobre 2022.