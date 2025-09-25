Nonni
Nonni
Eventi e cultura

Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me

Il programma dei festeggiamenti che culmineranno il 2 ottobre

Trani - giovedì 25 settembre 2025
Conclusa la rassegna estiva siamo ai blocchi di partenza per un'altra avventura "La festa dei Nonni 2025" con la diciottesima edizione di "Non ti scordar di me". Rassegna sostenuta dall'Assessorato alle Culture di Trani.

Quest'anno il tutto ha un sapore diverso, infatti nell'ottobre del 2005 nasce a Trani l'Auser quindi quest'anno è il suo compleanno: compie 20 anni. Per questo abbiamo nel programma previsto anche la sua festa.

PROGRAMMA:

VENERDI' 26 SETTEMBRE Ore 19,30
Appuntamento con Il Gruppo Teatrale Auser "GLI SPI...ritosi"
che presenta una commedia brillante.
Presso l'Auditorium Pichierri-Parrocchia di San Magno

DOMENICA 28 SETTEMBRE Ore 10,30
Inaugurazione Teatro Air con la partecipazione del Sindaco di Trani.
Presso al Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia

LUNEDI' 29 SETTEMBRE Ore 17,30
Festa di Compleanno "20 anni di Auser Trani" con la partecipazione del Presidente Nazionale
Presso Biblioteca "G. Bovio Trani"

GIOVEDI' 2 OTTOBRE Ore 19,30
"Non ti scordar di me" 18edizione Festa dei nonni.
Presso l'Auditorium Pichierri della Parrocchia di San Magno.
Coordinatore dj Vittorio Cassinesi
  • Auser
