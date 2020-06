Festività e Tradizioni tranesi presenta un nuovo progetto

Oggi pomeriggio l'evento a porte chiuse e in diretta streaming

"Siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza al nostro evento di presentazione di Festività e Tradizioni Tranesi. A causa dell'emergenza sanitaria il tutto si terrà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta sul nostro canale ufficiale Facebook", con queste parole il neo Coordinatore Luogo Natale di Festività e Tradizioni Tranesi invita tutta la cittadinanza all'evento che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 17:00.Durante il pomeriggio sarà inoltre illustrato il nuovo progetto che prevede ben 6 coordinamenti differenti ovvero generale, fotografico, storico-culturale, religioso, artistico-musicale e social. Tutti questi coordinamenti promuoveranno attraverso iniziative ed eventi la nostra amata città sotto tutti gli aspetti senza scopi politici, di lucro o altri. Inoltre sempre durante la serata sarà presentata la nostra giovane equipe che va dai 16 ai 30 anni, che firmerà simbolicamente l'incarico. Infine sarà inaugurato il nostro nuovo logo.Per l'occasione interverranno l'assessore Patrizia Cormio in rappresentanza istituzionale e Antonio Quinto nonché direttore del circuito di TraniViva.Il neo coordinatore conclude così: "Questa emergenza sanitaria non ha bloccato il nostro percorso ma bensì ci ha aiutato a comprendere meglio il futuro del nostro ambizioso progetto. Detto ciò vi aspettiamo questo pomeriggio e siamo certi che con questa iniziativa e con tante altre che proporremmo, lasceremo ancora una volta un segno indelebile nella storia della nostra città".