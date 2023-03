Formaggio, amore, natura e fantasia: la storia di Roberta e Vito raccontata a "Generazione bellezza"

Roberta e Vito: con un sogno personale, che non immaginava il riscontro straordinario anche a livello internazionale, stanno realizzando dalla Foresta Mercadante, una delle anime più boscose della Puglia, impiantata interamente dall'uomo per proteggere Bari dalle alluvioni ma mai esaltata davvero per il suo valore, qualcosa che fa bene alla Puglia intera: creare un nuovo motivo di attrazione attraverso una impresa che sa di buono in tutti i sensi.Quello gastronomico, perchè la tradizione che Vito porta con sè di generazioni di casari, unito a uno studio e una ricerca personali che unisce la sapienza antica alle nuove frontiere del gusto contemporaneo sta producendo risultati che a dire di chiunque sono a dir poco sublimi.Quello esperenziale, perchè l'idea di far nascere un chiosco delle bontà, un "cheese bar" - niente hot dog e patatine o prodotti che poco hanno a che fare con la nostra terra - in uno dei cuori verdi della regione, che offre pace, ristoro, quiete, la possibilità di un tempo accompagnato dal rumore della natura e dalle voci della compagnia che si ha con sè, a vedere i numeri delle prenotazioni era davvero un'idea di cui c'era bisogno.E sa di buono come esempio di vita: se si hanno dei talenti, li si mette a frutto con studio e lavoro, se si è compagni di vita con un progetto comune, se si unisce il coraggio e anche si mette in conto la possibilità di non farcela, i sogni possono diventare realtà , anzi, come nel caso di Vito e Roberta, rivelarsi ancora più belli della realtà.Un'altra delle risorse nate da un momento difficile, gli ostacoli che diventano opportunità: l'idea di rilevare quel chioschetto abbandonato, durante le passeggiate con la bimba di pochi mesi nel periodo del lockdown, unito al senso di reponsabilità di costruire qualcosa di stabile proprio per lei, è diventata anche un'opportunità di lavoro anche per il paesello di Cassano, dove sta arrivando davvero un flusso turistico inaspettato e molti giovani stanno trovando opportunità di lavoro, come nel servizio sottolinea Roberta, che è proprio a contatto col pubblico nell'ormai famoso chiosco. E dove sta avendo la sua rivincita anche il fratello Paolo, che oggi insegna a fare il formaggio, all'insegna del turismo esperienziale che attrae davvero da ogni angolo del mondo, con entusiasmo e con il sorriso di un'altra scommessa vinta: quella fatta da ragazzo, quando scelse di continuare a investire nella sapienza di famiglia anziché in studi convenzionali nei quali non credeva per sé stesso.Ieri su Rai tre nel programma "Generazione Bellezza" Vito e Roberta sono stati descritti come un modello nel nostro Paese, di quella generazione che capace di creare attraverso il proprio lavoro nuove risorse e nuove opportunità per il futuro, in un mondo che vede nel vacuo e nell'inconsistenza dei contenuti social la sua forza maggiore. "Baby Cecca" è sui social, certo, veicolo importantissimo per farsi conoscere e per condividere la starordinarietà di ogni giorno in una dimensione di cui fanno parte anche i due figlioletti della coppia, perchè nel frattempo alla piccola Chiara si è aggiunto il fratellino Salvatore. Ma anche situazioni inaspettate come la visita di Stanley Tucci , l'attore statunitense che è celebre anche per le sue trasmissioni sulla CNN dedicate alle eccellenze enogastronomiche nel mondo.Orgoglioso anche il presidente Michele Emiliano ha dato l'annuncio della trasmissione in un post su Fb:Il programma "Generazione Bellezza" di Rai3 entra nelle case italiane per raccontare una storia fatta di gusto, amore e natura tutta pugliese.C'è ancora spazio per credere ai sogni: questo è quello che mi insegna la storia di Vito Dicecca e Roberta De Lia che hanno aperto nel cuore della foresta di Mercadante un piccolo chiosco in cui gustare formaggi, burrate e mozzarelle pugliesi d'eccellenza, circondati solo dalla bellezza della sua vegetazione.Nel loro "cheese-bar", questi due coraggiosi pugliesi, conservano il valore e aggiungono quel pizzico di futuro all'arte dei componenti della famiglia Dicecca, casari da generazioni.Siamo fieri delle idee che i giovani pugliesi, sognatori e buongustai, hanno il coraggio di perseguire insegnandoci un nuovo modo di esplorare la Puglia: unire i sapori e la bellezza del territorio per una nuova forma di turismo esperienziale.Siamo tutti con voi stasera dalle 20.15!