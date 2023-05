A Trani "La Festa di Rai Radio3" dal 9 all'11 giugno

Musica, arte, poesia, scienza, informazione saranno la materia di una tre giorni dedicata "La Festa di Rai Radio3" che con la sua X edizione sbarcherà a Trani dal 9 all'11 giugno prossimo in piazza Re Manfredi e piazza Duomo: lo si evince dal decreto a firma del sindaco Bottaro, pubblicato sull'albo pretorio, con il quale si concede appunto il patrocinio a questo evento di cui non si conosce ancora il programma, ma che si preannuncia senza dubbio denso di appuntamenti assolutamente interessanti.Una tre giorni di spettacolo ed informazione in diretta: basti pensare che nella precedente edizione, svoltasi nell'ottobre scorso a Ravenna, nella città romagnola per la Festa di Rai radio3 si sono succeduti appuntamenti con musicisti, attori, cantanti, poeti, scrittori, tecnici, da Piovani a Gad Lerner a Tony Servillo, solo per fare un esempio.Un caleidoscopio di proposte culturali, con musicisti, attori, scrittori, giornalisti e storici dell'arte, tutti live dalle più belle piazza tranesi, con un calendario che presumibilmente verrà illustrato nelle prossime settimane.