Stasera la semifinale di The Voice Senior:Angela e Bartolo, in bocca al lupo!

Due tranesi, uno di origine canosina, l'altra purosangue, sono sul palco di The Voice Senior Su Rai 1, la trasmissione che rimette in gioco passioni che sembravano sopite e invece si dimostrano più sveglie che mai. Forza Angela Bini, dunque, nel team di Loredana che ha commosso tutto il pubblico e i quattro coach con la sua intensità espressiva e Bartolo, nel team di Arisa con la sua elegante voce Blues. Riusciranno ad arrivare in finale? Sicuramente Trani è con loro: e quindi in bocca al lupo ai due Talent Senior della città!