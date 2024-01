Da oltre due anni senza corrente, la vicenda di Vito e Santina finisce su Rai1

È arrivata sulla Rai la vicenda di Vito e Santina, la coppia di Trani da oltre due anni senza corrente elettrica. I due sono costretti ad alimentarsi utilizzando pannelli solari esterni e candele per illuminare spazi interni durante le ore serali.Un cavillo burocratico, con il solito rimpallo tra Comune e Amet: per questo è dovuta intervenire la trasmissione Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele per cercare di smuovere le acque. La coppia ha persino rivolto un appello al sindaco affinché accetti l'invito ad incontrarli. In trasmissione è anche intervenuto il dirigente dell'Area Urbanistica Andrea Ricchiuti che è entrato più tecnicamente nel merito della questione dichiarando che il Comune è già a conoscenza della vicenda e sta cercando, nelle sue possibilità, di risolverla. Eleonora Daniele ha infine concluso il collegamento assicurando che sulla vicenda ritornerà anche la prossima settimana.