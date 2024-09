Dialoghi di Trani, Sigfrido Ranucci e Giovanna Botteri accendono i riflettori sulla libertà di stampa

Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, i Dialoghi tornano ad animare palazzi e piazze di Trani: si inaugura la XXIII edizione della rassegna, Accogliere, partendo da temi come la libertà di informazione, la diseguaglianza salariale tra uomini e donne, il rapporto tra le classi lavoratrici e la causa climatica, la disabilità vissuta oltre ogni limite e barriera.Giovedì 19 (ore 10, Palazzo San Giorgio) si parte con una testimonianza di vita: Marica Catalano racconta la sua vita da "disabile spericolata" in un libro "Sono Marica disabile spericolata" (Ed. La Meridiana): tra un padre sognatore e una madre che vive come punizione e limite l'handicap delle figlie,il racconto di una vita che, facendo i conti con ciò che fisicamente è, ha superato limiti e barriere. A seguire (ore 11.30, Palazzo San Giorgio) il primo incontro curato dalla Fondazione Treccani Cultura presenta: "Manifesto ecosocialista. Un futuro di benessere per tutti" con Caterina Orsenigo, editor e giornalista. Laureata in filosofia a Milano e in letterature comparate a Parigi, ha vissuto diversi anni a Firenze. Scrive per Il Sole 24 Ore, Gli Stati Generali, Doppiozero e La città dei lettori. Ai Dialoghi si interroga sul "perché la causa climatica non è abbracciata dalle classi lavoratrici, di gran lunga meno responsabili e più vittime del degrado ambientale e della catastrofe ecologica rispetto alle categorie ricche".In Piazza Quercia (ore 18) due volti iconici e pluripremiati del giornalismo televisivo come Sigfrido Ranucci, prima giornalista di inchiesta a RaiNews24, poi autore e conduttore della trasmissione Report (Rai3) e Giovanna Botteri, già corrispondente Rai dai fronti "caldi" come ex Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, e poi dal 2007 dagli Stati Uniti, Pechino e infine Parigi. Il tema che i due grandi giornalisti affronteranno è quello della libertà di informazione e libertà di stampa. "L'informazione è un bene pubblico" ha ricordato l'UNESCO nella giornata della libertà di stampa e l'informazione libera nasce quando è garantita l'indipendenza dei media. Modera l'incontro il giornalista Domenico Castellaneta, responsabile della redazione di Repubblica Bari.Alle 19.30 presso la Biblioteca comunale "G. Bovio", dialogo su "Diseguaglianze: una situazione economica squilibrata" con Azzurra Rinaldi, economista femminista e direttrice della School of Gender Economics all'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, e attivista dei diritti delle donne e co-fondatrice di Equonomics. A confrontarsi con Azzurra Rinaldi, autrice del libro "Come chiedere l'aumento" (Fabbri Editore) sono Ferdinando Natali, regional manager Sud di UniCredit e il giornalista del Sole24Ore Vincenzo Rutigliano. L'incontro ha il patrocinio del Circolo della Stampa della BAT San Francesco di Sales.La prima giornata dei Dialoghi termina alle 20.30 in Piazza Quercia con "The Best of Manhattan Short Film Festival", una selezione dei migliori corti presentati nel corso degli anni ad uno dei più importanti festival di cortometraggi al mondo. L'evento, a cura di Sanmarco informatica. S.p.A, è nato a New York e si tiene in varie parti del mondo (per l'Italia solo a Thiene, Torino e Trani).Presentano Benedetta Bardin e Susanna Dell'Aquila.Durante la prima giornata a "raccontare l'Accoglienza" saranno anche gli architetti dell'Ordine degli Architetti della Provincia BAT presso Palazzo Covelli (ore 19-20) con Dario Natalicchio, Alessandro Sermoneta e Irene Petrafesa. E l'accoglienza passa anche dalla danza: allo Chalet villa comunale, Manuela Lops/BOAONDA presenta il workshop "Receive your dance". (workshop a numero chiuso con prenotazione obbligatoria).Inoltre, ritornano ai Dialoghi: il laboratorio di scrittura creativa organizzato dalla Scuola Holden e tenuto dallo scrittore Andrea Pomella, gli eventi pensati dall'Ordine degli Architetti della provincia BAT, la rassegna cinematografica a cura del Circolo del Cinema Dino Risi, il festival dei ragazzi DIALOKIDS, un cartellone di iniziative interamente pensato per coinvolgere attivamente i lettori più giovani nella vita culturale e sul concetto stesso di "libro".