Trani InOnda: dal 9 all'11 giugno 2023 la festa di Rai Radio 3 inonderà di note, parole e musica la città

Rai Radio 3 torna a fare festa e lo fa con un evento speciale che, dal 9 all'11 giugno 2023, inonderà di note, parole e musica la città di Trani. Gli appuntamenti in onda nei giorni della festa saranno un esempio dal vivo della qualità e della varietà del palinsesto di Radio 3, che porterà sul palco programmi importanti nel campo dell'approfondimento culturale e dell'informazione (Tutta la città ne parla, Zazà - Meridione cultura società, Fahrenheit, Expat) alternati a concerti, recital ed eventi teatrali.A ispirarci saranno proprio la città di Trani che ci ospita, il suo mare, ma anche le architetture mediterranee, non solo pugliesi, ma di tutti i Sud. Rifletteremo sul Mediterraneo e sui suoi territori che, se da un lato rischiano l'impoverimento e lo spopolamento, dall'altro offrono opportunità e risorse culturali, sociali e umane straordinarie.Tra i tantissimi eventi, la grande musica, a partire da un omaggio a Franco Battiato con i Radiodervish e Cristina Donà, in diretta dalla piazza della Cattedrale di Trani, e poi ancora un concerto di Beatrice Rana, pianista italiana e star internazionale, le note di Danilo Rossi con il suo gruppo "Gipsy" e la partecipazione di Ascanio Celestini; e infine il recital della vincitrice o vincitore (la finale si svolgerà il primo giugno) di Voci in Barcaccia, Concorso internazionale per giovani voci liriche di Rai Radio 3.Ci sarà inoltre il teatro con Maria Paiato che interpreterà Wislawa Szymborska. E, infine, spazi di narrazione affidati, tra gli altri, al poeta Milo De Angelis che ci racconterà le suggestioni del De rerum natura di Lucrezio, allo scrittore Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega 2015, per un'educazione sentimentale attraverso i libri e, ancora, allo scrittore Alessandro Vanoli per un percorso lungo antiche e nuove rotte del Mediterraneo.Trani InOnda è promossa dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione attraverso fondi PO Puglia FESR-FSE 2014-2020.