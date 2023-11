Giannetti, (Pd): "Necessari gli abbattimenti di alberi effettuati, già programmate nuove piantumazioni"

Dopo l'abbattimento di numerosi alberi in piazza Plebiscito e le reazioni di cittadini e associazioni - oggi nella stessa piazza vi sarà una manifestazione congiunta come "presidio informativo" - il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, Antonio Giannetti, interviene con un comunicato a precisazione delle decisioni e delle attività intraprese per la cura del verde pubblico e l'incolumità dei cittadini che pubblichiamo integralmente ."L'amministrazione di centro sinistra a guida PD, sta procedendo, in questi giorni, all'abbattimento di diversi alberi in città" è quanto afferma il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico."Tali interventi" prosegue Giannetti "sono stati previsti e suggeriti come opportuni da una perizia redatta dal dr. Guerra in occasione del censimento del verde cittadino posto a base dell'appalto sulla manutenzione del verde pubblico in essere""Tali interventi" continua il segretario DEM "si sono resi necessari, a fronte del pericolo di caduta delle piante interessate dal taglio, come quelli che si sono verificati nel recente passato e, quindi, sono stati dettati da esigenze di pubblica incolumità""A questo intervento" afferma il segretario "seguirà quello di piantumazione di alberi in sostituzione di quelli abbattuti tenendo conto anche della zona urbana di riferimento""Pertanto" conclude Giannetti "comprendiamo l'apprensione dei cittadini ma possiamo rassicurare che il lavoro di rinnovo delle piante tagliate sarà oggetto di intervento già programmato".