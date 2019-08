Governo, i vertici di Fdi Bat e pugliesi pronti a raccogliere l'appello di Giorgia Meloni

La Bat e la Puglia raccolgono l'appello di Giorgia Meloni e sono pronti a scendere in piazza Montecitorio qualora la crisi di governo non dovesse risolversi con il voto ma con la formazione di un governo nato per ingannare gli elettori e per salvare le comode poltrone.Abbiamo sempre contrastato le ipotesi di governi innaturali tra forze politiche diverse tra loro sin dal giorno dopo le Politiche di marzo 2018; abbiamo continuato a farlo in questi quattordici mesi di governo gialloverde evidenziando le storture programmatiche, chiedendo poi di andare al voto subito per restituire la parola agli italiani - unici veri sovrani anche secondo l'art.1 della Costituzione - e lo faremo, se necessario, da piazza Montecitorio.Lo dichiara Raimondo Lima, segretario provinciale di Fratelli d'Italia BAT e membro della direzione nazionale a margine delle dichiarazioni del presidente nazionale Giorgia Meloni che questa mattina ha incontrato il presidente Mattarella.