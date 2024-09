Grande successo per la “Cena in bianco” in Via Mario Pagano

Ieri sera, 6 settembre, Via Mario Pagano si è tinta di bianco, il colore della purezza e della virtuosità. Ha riscosso un grande successo la cena promossa ed organizzata dai residenti, ma estesa a tutti i cittadini tranesi. L'idea, nata dal desiderio profondo di rivivere gli spazi della nostra Città, ha riscontrato, infatti, l'adesione di 120 persone.«Sono molto felice – ha dichiarato l'organizzatrice, Annamaria Barnabà - di vedere Via Mario Pagano così animata e vestita di bianco e, soprattutto, vedere come, nonostante l'evento sia stato lanciato solamente sei giorni fa, moltissime persone ci abbiano contattato e siano qui con noi stasera. È la dimostrazione – ha aggiunto - di quanto sia importante avere cura della nostra comunità. Abbiamo bisogno di stare bene insieme e ci sono gli spazi per poterlo fare. Ringrazio di cuore- ha concluso - chi ha reso possibile tutto ciò, l'Assessore Cecilia di Lernia, il Cav. Felice di Lernia, la Corniceria Matteo Tedeschi, Cicci Barracchia, Daniela Corriga e la Polizia Municipale».«Un'iniziativa pregevole – ha affermato entusiasta l'Assessore Cecilia Di Lernia - all'insegna della cura e dell'amore verso il centro storico. Ho colto immediatamente la valenza cittadina dell'iniziativa ed ho fornito molto volentieri tutto il mio sostegno e supporto. Chi mi conosce sa quanto io mi batta quotidianamente per la tutela e il senso di responsabilità verso il centro storico. Sono davvero felice di aver contribuito».«Ho ricevuto tanto – ha detto lo storico corniciaio, Matteo Tedeschi - dalla Città e dai tranesi. Sento quasi un debito di riconoscenza. Devo e voglio fare anch'io qualcosa per Trani. Via Mario Pagano è una delle strade più belle d'Italia. Con questa cena sotto le stelle cerchiamo di recuperare lo spirito di convivialità nel centro storico».