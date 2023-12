Hey Sud, un Capodanno "paz-zes-co"

ll Decreto Sud istituisce dal primo gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise).Oggi le Zes sono otto: diventeranno una sola area di attrazione di investimenti per le aziende del sud, che potranno beneficiare di particolare vantaggi: sostegno, sotto forma di credito d'imposta, ai progetti di investimento nelle regioni interessate, esenzioni, semplificazioni amministrative. Una grande opportunità se funzionerà così come il Governo l'ha immaginata, con il dichiarato obiettivo di ridurre il divario economico, sociale, infrastrutturale tra il Nord e il Sud. Nella legge di bilancio ci sono 1,8 miliardi di euro per il credito d'imposta.In questi giorni il Governo è al lavoro per predisporre gli strumenti di attuazione. All'interno del decreto legge è previsto anche un meccanismo che garantisce il passaggio tra le diverse strutture delle otto Zes e la struttura della Zes unica. Entro l'1 gennaio sarà tutto pronto per poter procedere regolarmente. Ci sono tutte le carte in regola affinché rappresenti davvero una grande opportunità per il Sud e non solo in termini di sostegno al credito, ma soprattutto nei campi della semplificazione e delle agevolazioni, forse l'elemento più attraente per le aziende. È di questo che parleremo nel nuovo appuntamento di Hey Sud.L'incontro si terrà lunedì 18 dicembre 2023, ore 16.30, in via Giuseppe De Nittis 15 a Barletta.Ne parleranno:• On. Claudio Stefanazzi (Vice Pres. Commissione per le Questioni Regionali)• Manlio Guadagnuolo (Commissario ZES Adriatica)• Margherita Mastromauro (Presidente di Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro)• Donato Notarangelo (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bari e BAT)• Angelo Di Giovine (Responsabile affari istituzionali territoriali Enel - Puglia)• Claudio Meucci (EY Consulting Market Leader)Conduce:• Antonio Procacci (Giornalista Telenorba)