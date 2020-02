I "vandali degli specchietti" tornano in azione: ancora auto danneggiate

4 foto Auto danneggiate in corso Alcide De Gasperi

Hanno preso a calci gli specchietti retrovisori delle auto parcheggiate lungo la strada. Il divertimento incivile di un gruppo di vandali, intorno alle ore 23 di sabato 1 febbraio, ha provocato danni alle automobili parcheggiate in corso Alcide De Gasperi. Gli specchietti più solidi hanno retto l'urto e si sono "semplicemente" piegati, gli altri sono andati in frantumi. Non è stato certo un bel risveglio per i proprietari delle auto.Si tratta dell'ennesimo atto vandalico che si registra a Trani nelle notti dei weekend. Una pessima abitudine che si spera, prima o poi, venga ripresa dalle telecamere per scovare i responsabili.