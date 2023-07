Ice Cream Molfetta, una serata dedicata ai bambini e al gelato gastronomico

Grande successo per la serata dedicata aie al: un'idea della gelateriadi, in occasione dei. "Ice Cream" ha voluto far assaporare ai presenti il gelato dolce e salato con tre meravigliose portate.Le proposte sono state: prosciutto crudo con gelato al melone cantalupo, risotto al pomodoro con gelato al basilico e, infine, crostini al timo e rosmarino con gelato di bufala. Un tripudio di sapori avvolgenti per il palato.«Continuiamo a coltivare la nostra passione per ciò che riusciamo a creare cone senza prodotti di sintesi– dichiara, titolare dell'attività - vogliamo cercare di far gustare il nostroperchè unnon ha rivali».Queste parole sono pronunciate nella consapevolezza che oggi è difficile far assaporare un gusto autentico e, ancor di più, far entrare il consumatore finale nell'ottica della delicatezza propria dei gusti naturali.«Un gelato alla frutta, ad esempio, non può mai essere standard – spiega Farinola – i colori e il gusto possono variare da vaschetta a vaschetta perchè, essendo preparati con prodotti di stagione, presentano maturazioni diverse tra loro».