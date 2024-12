"Il 21 e 22 spargete la voce, che "Imp(i)azzerà" il Natale alla Locanda del Giullare!"

Ne ha passati di momenti difficili nell'ultimo anno la Locanda del Giullare, emersi con l'ultimo grave episodio del furto di un paio di mesi fa, salito alla ribalta nazionale essendo la Locanda un modello virtuoso di autentica inclusione per tanti giovani e le loro famiglie. L'ipotesi della chiusura definitiva ma poi...una comunità nel territorio, anche da Città vicine come Barletta, che si è stretta intorno ai ragazzi, che ha scelto di far festa lì, da loro, di contribuire a non far spegnere quella luce . Un bando del comune per le feste di Natale poi, una buona occasione... Ma, ohps, tre minuti di ritardo. Niente da fare, termine scaduto, nessuna clemenza da parte del Comune sede del più importante festival teatrale dell'inclusione in Italia e di una attività di ristorazione riconosciuta come tra le più originali e riuscite sull'interno Stivale.Ma la solidarietà arriva, la voglia di farcela è tanta "e così il prossimo 21 e 22 dicembre in Piazza Mazzini a Trani, vivremo la 4^ edizione di Natale Imp(i)azza: due giornate di festa promosse per il 4^ anno consecutivo dalla Locanda del Giullare, con tutta la rete dei servizi del Centro Jobel, tra mercatini Natalizi, degustazioni, musica, Babbo Natale e laboratori per bambini, per la prima volta senza alcun sostegno economico né patrocinio pubblico ma con la stessa caparbietà, sfida e voglia di scommettere che ci contraddistingue!Non essendo entrati nel programma del "NATALE TRANESE" ovviamente la Locanda del Giullare e il suo evento "Impi(i)azza il Natale" non esiste in nessuna comunicazione, in nessuna locandina, in nessun post social… se non nei nostri. Quindi vi chiediamo, dopo la vicinanza dimostrataci in modi diversi in questo periodo, di sentirvi "liberi" di partecipare, comunicare, spargere la voce della nostra follia natalizia il 21 e il 22 dicembre in Piazza Mazzini, perché esistiamo, ci siamo e continuiamo così come in 30 anni di impegno nel territorio, ad essere presenza costante nella risposta a tanti, tanti bisogni di cittadini in condizioni di fragilità, di continua, costante, capillare azione di sensibilizzazione e di promozione culturale (citiamo solo i 16 anni di Festival Il Giullare, ma potremmo raccontare di decine e decine di eventi…).Sarà un "Imp(I)azza il Natale!" AMARO ma non meno incisivo, bello, ricco… anzi ancora più denso di significato perché i nostri ragazzi sanno di poter contare sul loro valore, su quello che dimostrano da sempre, sulle proprie forze e sui propri limiti… e noi invece possiamo contare su tanti amici che gratuitamente si sono messi a disposizione, per dire che sono al nostro fianco, che credono che insieme si può costruire una società diversa e sul coraggio espresso da qualche rappresentante istituzionale che crediamo conosca il valore di quello che siamo!"Un'atmosfera festosa riempirà Piazza Mazzini con circa 15 postazioni nelle quali sarà possibile scegliere regali tra enogastronomia e artigianato - rallegrata da un programma di animazione per grandi e piccini, tra show musicali (Il Gruppo "Tienamente" sabato, la "Murgia street band" domenica mattina e il coro Gospel "Vox Libera" domenica sera), e degustazioni, organizzate con la collaborazione di "Cibus di Vino" (gli organizzatori di Calici di San Lorenzo), a partire dalle pettole della Locanda e con la tradizione delle orecchiette con le rape di "Apulia casa e cucina", bruschette con Olio EVO a cura dell'azienda "Oro di Trani", un calice di vino a cura dell'azienda agricola "Bonizio".Questo il PROGRAMMA di Natale Imp(I)azza:21 dicembre a partire dalle 18.00 :- bancarelle con espositori di prodotti artigianali- foto nella Casa di Babbo Natale- Pettole e Vino- Degustazione orecchiette, vino e olio- laboratori per i bambini- Giullari in Musical – a cura della Locanda del Giullare e della Compagnia Teatrale Il Giullare- Letture per grandi e piccini con Stefania De Toma e la Libreria Luna di Sabbia- Ore 20.30: Live music con i Tienamente22 dicembre a partire dalle 10.00 alle 23.00- bancarelle con espositori di prodotti artigianali- Ore 11.00: Christmas show con Murgia's street band- Pranzo e Cena: degustazioni con Pettole, orecchiette, vino e olio- laboratori per i bambini- Giullari in Musical – a cura della Locanda del Giullare e della Compagnia Teatrale Il Giullare- Ore 20.30: Live music serale Coro Gospel Vox LiberaAvete 500mila motivi per essere presenti, non fatevi intimidire dal freddo e scegliete di essere in piazza con noi perché il segnale più forte contro l'indifferenza è la partecipazione!Info e aggiornamenti sulle pagine social della Locanda del Giullare – whatsapp: 0883587387 – info@lalocandadelgiullare.it