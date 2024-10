Benvenuti a scuola: quale educazione al rispetto civico con marciapiedi così?

Ci sorprendiamo ancora quando nella Città avvengono episodi di giovani che con beffardo sprezzo della cosa pubblica distruggono giostrine, divelgono pezzi di panchine, rovesciano vasi di fiori e piante e deturpano monumenti con le bombolette oltre a lasciare in giro carte cartacce bottiglie lattine ma anche deiezioni canine e non. Ma qualche domanda su un tale atteggiamento di assoluta mancanza di senso civico e di rispetto per la cosa pubblica - se anche il marciapiede davanti a una scuola primaria e secondaria é ridotto a un un percorso di rigonfiamenti, buche, crepe voragini, in una parola sola, incuria assoluta - non ce la vogliamo porre?Non è con la soddisfazione di uno scoop che vengono pubblicate queste denunce - che anzi spesso attendono mesi, anche anni - prima di essere sollevate e pubblicate,ma con profonda amarezza e senso di impotenza rispetto alle generazioni che verranno, quella che frequentano la scuola D'Annunzio, la scuola petronelli, quelli che attraversano Piazza Gradenigo, studenti da tutta Italia ma anche dalla stessa Trani e dal territorio circostante per visitare il centro storico.Tanti nel tempo i tentativi di sollecito all' amministrazione comunale dai residenti, ma anche solo la speranza di quattro passi di sopralluoghi che non dovrebbero aspettare le proteste della gente o gli articoli di giornale .Ci chiediamo perché, cerchiamo soluzioni contro i baby vandali. Ma da che mondo è mondo, il buon esempio è una delle armi più potenti.Ci sono città, anche in Puglia, senza dover andare in Trentino, tra i modelli esemplari di senso civico , per esempio, dove fenomeni come quelli che avvengono a Trani - dove le cose resistono pochissimo- non esistono proprio:si impara da piccoli ad avere cura della propria città perché la città ha cura della propria gente, dei servizi.O anche solo, semplicemente, almeno dei marciapiedi percorsi dai bambini per andare a scuola.