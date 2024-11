Il mercato di antiquariato e modernariato torna domenica in piazza della Repubblica

Powered by

Anche questo mese, come di consueto, il mercatino di antiquariato e modernariato dà appuntamento agli avventori della domenica.Tra strumenti musicali introvabili, quadri e oggetti di ogni tipo, libri e altri cimeli, il mercatino di antiquariato e modernariato richiama sempre tante persone, provenienti da ogni parte della Puglia.Tanti gli espositori che vi aspetteranno in piazza della Repubblica, a partire dalle ore 8:30, per mostrare i propri prodotti, oggetti da collezione, pezzi di antiquariato e modernariato vario.La cittadinanza è invitata.