Il tranese Ferdinando Vescia brilla al Petruzzelli nella Boheme

9 foto Ferdinando Vescia

Lui è Ferdinando Vescia, conosciuto da anni da tutti i tranesi per i suoi ruoli di comparsa, soprattutto in tv, in molti programmi di Rai e Mediaset. Noto a tutti per i suoi celebri baffoni spioventi, è stato dipendente del Comune di Trani. Ora in pensione da quest'ultima occupazione, ma, con un colpo a sorpresa per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, stavolta ha deciso di cimentarsi col teatro, con l'opera lirica in particolare.Infatti, dal 18 al 28 dicembre scorso si è esibito nella Boheme di Giacomo Puccini, nel teatro Petruzzelli a Bari, in un rifacimento dell'opera per la regia di Riccardo De Hana e sotto la guida del maestro Gianpaolo Bisanti.Il nostro Ferdinando, nei panni di Alcindoro, marito di Musetta, sposata con lui solo per interesse, si è reso protagonista di un'ottima performance, soprattutto nella toccante scena della caduta dalla carrozzella. L'opera pucciniana ha fatto registrare ogni sera il tutto esaurito ed ora a maggior ragione la segnaliamo, insieme alla presenza di Ferdinando perché giovedì prossimo, 11 giugno, alle ore 21.15 su Rai 5 andrà in onda uno Speciale su quelle serate al Petruzzelli.Da noi raggiunto telefonicamente, Ferdinando Vescia ci tiene a sottolineare come quella da lui vissuta sia stata un'esperienza unica e molto gratificante e tiene nel cuore tutto il personale ed il cast dell'opera, al quale è rimasto molto legato e tramite Traniviva vuole salutare. Una piccola grande storia di un tranese che riesce sempre a mettersi in luce. Ora anche nel teatro che conta.