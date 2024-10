In "libera uscita" la fogna sulla ciclabile del Lungomare

Problemi lungo la pista ciclabile che costeggia il lungomare tranese, in particolare all'altezza della discesa per lo Scoglio di Frisio, fronte alla ex piscina, dove un tombini ha ceduto, permettendo la fuoriuscita di liquidi fognari sul tratto."Il maleodore diffuso nell'aria era insopportabile, anche ad una decina di metri dal punto si sentiva forte ľodore di fogna". Così il gruppo di passanti che effettua la segnalazione.La "fuoriuscita" sarebbe, tra ľaltro, durata per un periodo di tempo prolungato: "quando siamo passati la prima volta la fogna stava già sgorgando. Abbiamo proseguito e quando siamo ritornati indietro - circa un 40 minuti dopo - la situazione era ancora la stessa", dichiarano ancora i passanti.Un odore e una "fuoriuscita di liquido" che ci si augura vengano prontamente risolti, così da non creare ulteriori problemi a passanti e abitanti della zona, soprattutto perché si tratta di un punto decisamente di passaggio della città anche di inverno.