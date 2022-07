Incidente mortale sulla Trani-Bisceglie, disposta l'autopsia sul corpo di Elisa Caressa

E' stato il legale della famiglia a richiedere l'autopsia che verrà effettuata già nelle prossime ore sul corpo di Elisa Caressa, la quattordicenne deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica 17 luglio sulla strada statale Trani-Bisceglie, all'altezza del lido Matinelle. L'esame autoptico si è reso necessario dopo che la Procura della Repubblica di Trani ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. In un primo momento, infatti, stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, era stato escluso l'esame legale non essendo stata disposta alcuna indagine.Elisa era a bordo dello scooter guidato dal suo fidanzato dopo una serata trascorsa alle giostre quando improvvisamente la moto ha tamponato un monovolume e i due sono finiti rovinosamente al suolo. In particolare la ragazza è sbalzata violentemente sull'altra corsia venendo presa in pieno da un'utilitaria che proveniva da Bisceglie e successivamente trascinata per diversi metri prima che questa arrestasse la sua corsa.La giovane è morta sul corpo. E' invece ancora ricoverato nel reparto Urologia dell'ospedale civile Bonomo di Andria il suo fidanzato dopo aver riportato una lesione renale.I funerali della giovane vittima potrebbero avvenire già nei prossimi giorni, dopo che sarà il concesso il nulla osta alla famiglia. La salma si trova attualmente nell'Istituto di Medicina Legale di Bari.