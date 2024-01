Incidente su via Falcone, coinvolte due automobili

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per i giovani che erano a bordo delle due auto è avvenuto ieri sera prima della mezzanotte su via Falcone, all'incrocio con via Bachelet. Due auto che andavano nella stessa direzione, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo e si sono schiantate una contro le transenne di un palazzo e l'altra contro un lampione. Intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i ragazzi a bordo delle auto. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri .