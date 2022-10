IV edizione di "Una giornata per la donna" sabato 12 novembre a Trani

"Solitamente si dice che non c'è due senza tre, ma noi, donne dell'associazione "Il Raggio Verde", affette da carcinoma mammario, il 12 Novembre 2022, daremo vita alla IV edizione della Giornata di Prevenzione, che si terrà presso l'U.o. di Radiologia del Pta di Trani, grazie ed esclusivamente alla disponibilità ed impegno del Dirigente Medico dott. Francesco Nemore ed alla sua equipe, di pari sensibilità": è il messaggio social dell'associazione "Il Raggio Verde" di Trani."L'attività svolta per l'assistenza gratuita, a supporto della nostra associazione e della patologia di cui siamo protagoniste, è da noi tutte riconosciuta nel più ampio spirito di umanità e sensibilità che compete al dott. Francesco Nemore. Con l'augurio che per tutte si possa risolvere o prevenire il carcinoma mammario, vi attendiamo per le prenotazioni presso la sede Raggio Verde sita in Trani via E. Fusco n°57 da Lunedì 7 novembre a venerdì 11 novembre dalle ore 15,00 alle 17,00".