"La luna delle notti lunghe" ammalia nel cielo del tramonto sul mare di Trani

Quanti l'hanno vista sollevarsi e apparire dal mare pian piano, densa di luce, sono rimasti letteralmente ammaliati come fosse una magia.Sono stati i Mohicani, i nativi d'America, a battezzare con nomi ammantati di incanto i pleniluni dell'anno : e questo dell'ultima luna piena di dicembre è legato alla lunghezza delle notti di questa fine anno in concomitanza con il solstizio d'inverno. La sua permanenza al di sopra dell'orizzonte ci dà la sensazione di vedere la sua luce più a lungo del previsto, e in concomitanza del Natale ci dà come la sensazione di una luce mistica nel cielo , un astro del cielo che davvero possa presagire a una possibile pace in questo momento difficile per l'umanità.