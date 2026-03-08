Questura BAT “Valore e Memoria” 2026. <span>Foto credits</span>
La Polizia di Stato della BAT ricorda il Commissario Capo Alfredo Albanese e le vittime del dovere

Consegnate ai familiari le targhe commemorative del Premio “Valore e Memoria”, dedicato anche all’Assistente Capo Tommaso Capossele e alla Guardia di P.S. Giuseppe Marchisella

Trani - domenica 8 marzo 2026 6.35
La memoria delle Vittime del Dovere rappresenta uno dei pilastri morali su cui si fonda l'identità della Polizia di Stato. Tra queste figure, quella del Commissario Capo Alfredo Albanese occupa un posto di particolare rilievo nella storia della sicurezza pubblica del territorio, simbolo di dedizione assoluta alle istituzioni, coraggio operativo e profondo senso dello Stato. Il suo esempio, insieme a quello dell'Assistente Capo Tommaso Capossele e della Guardia di P.S. Giuseppe Marchisella, continua a rappresentare un riferimento etico e professionale per le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Barletta-Andria-Trani.

È nel solco di questa memoria condivisa e del doveroso tributo a chi ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del servizio che si inserisce l'iniziativa promossa dalla Questura della BAT con il Premio "Valore e Memoria", istituito per ricordare e tramandare alle nuove generazioni di operatori di polizia e alla comunità civile il significato più autentico del servizio allo Stato. In questo contesto si colloca l'incontro svoltosi presso la Questura di Andria, durante il quale sono state consegnate ai familiari delle Vittime del Dovere le targhe commemorative legate alla prima edizione del premio, quale segno tangibile di riconoscenza e di continuità della memoria istituzionale.

Il comunicato stampa della Questura Barletta Andria Trani - Andria (BAT): La Polizia di Stato della provincia BAT rende omaggio alle famiglie delle Vittime del Dovere. In Questura sono state consegnate le targhe commemorative del Premio "Valore e Memoria". La Polizia di Stato ha accolto ieri, presso gli uffici di via dell'Indipendenza, i familiari del Commissario Capo Alfredo Albanese, dell'Assistente Capo Tommaso Capossele e della Guardia di P.S. Giuseppe Marchisella, le tre Vittime del Dovere della provincia cui sono state intitolate le categorie della prima edizione del Premio "Valore e Memoria", svoltasi lo scorso 1° marzo presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie. Nel corso dell'incontro sono state consegnate dal Questore le targhe commemorative del premio, quale segno di riconoscimento per il sacrificio compiuto dai loro cari al servizio delle istituzioni e della collettività. L'iniziativa ha inteso ribadire come l'operato quotidiano delle donne e degli uomini della Questura trovi la sua più autentica ispirazione nell'esempio di chi ha pagato con la vita l'adempimento del proprio dovere. Il Questore ha, inoltre, sottolineato il valore simbolico di questo momento, evidenziando come la memoria di Albanese, Capossele e Marchisella rappresenti una guida costante per il perseguimento dell'eccellenza operativa nei settori dell'attività investigativa, del soccorso pubblico e dell'impegno sociale.

