La promozione viene dal Piemonte: "Visitate Trani, Perla dell'Adriatico!"

Ci sono perfino le indicazioni del carattere dei tranesi (sono persone ospitali e cordiali, sempre pronti a dare una mano ai turisti e sono molto legati alle proprie tradizioni e alla propria terraPeccato che le indicazioni degli alberghi non siano molto precise, ad esempio è indicato un 4 stelle che sta a Barletta e un altro non esiste proprio, ma anche presunte trattorie con piatti tipici tranisi dai nomi che a Trani non si sono mai sentiti: ma la buona volontà c'è tutta , anzi, c'è da sottolineare una indicazione che costituirebbe una vera, preziosa risorsa del nostro territorio, ossia la possibilità di proporre Trani al centro di un rete di proposte: ed è, nell'elenco delle attrazioni, la vicinanza al Parco della Murgia, che andrebbe sì valorizzato come meta turistica e ambientale oltre che storica e antropologica. Trani viene magnificata anche con le esperienze attrattive di Festival del Cinema e della musica - probabilmente le situazioni di attrazione più note - esaltata anche con la vicina Fiera del Levante (a riprova però del fatto che una promozione turistica debba essere realizzata dando le indicazioni di che cosa avviene e che cosa è possibile visitare in un determinato raggio di chilometri ) .Certo, la cosa fa sorridere perché tra le indicazioni sbagliate c'è da essere solo grati a questo grande ammiratore di Trani che si è preso la briga di andare a cercare dove dormire, dove mangiare e che cosa fare: e ha trovato magari non tutte le indicazioni più precise. Il ringraziamento c'è tutto rispetto a questa ammirazione e a questo impegno, e sicuramente sarà integrato da una serie di informazioni più attendibili e più legate alla città.Anche perché, tra le indicazioni di alberghi in città vicine o ristoranti introvabili (non dimentichiamo che a Trani Ci sono le stelle e le forchette del Gambero ed è difficile trovare posti dove si mangi male) e suggerimenti di mete originali di riflessioni da fare ce ne sarebbero tante."In conclusione, Trani è una città ricca di storia, cultura e natura, che offre ai turisti un'esperienza indimenticabile". Ecco, appunto. Non vorremmo rompere l'incanto, diciamo che c'è ancora parecchio da fare tra accoglienza, sicurezza, e giù di lì.