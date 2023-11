La studentessa Matilde Minervini conquista il II posto al concorso nazionale di "Poesia nascosta"

Matilde Minervini, giovane studentessa frequentante la classe 2° A del Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi" è risultata vincitrice del 2^ premio al livello nazionale, tra 3106 elaborati di 163 istituti di ogni parte d'Italia partecipanti al concorso "Cercatori di Poesia nascosta. Esplorare il testo attraverso il metodo Caviardage", promosso da Cepell, Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero degli affari esteri.Argomento del concorso giunto quest'anno alla sua terza edizione, è trovare la poesia nascosta in una pagina di un romanzo che quest'anno era "ll Visconte dimezzato" di Italo Calvino, attraverso il metodo di riscrittura ideato da Tina Festa.La studentessa, che ha partecipato al concorso nello scorso anno scolastico 2022-23, quando frequentava la classe I A, guidata dalla sua insegnante di Lettere, prof.ssa Angela Doriana Di Liddo e con il supporto entusiastico dell'intera classe (un compagno ha procurato l'edizione critica dell'opera richiesta, un'altra compagna ha curato la fotografia dell'elaborato, tutta quanta la classe ha condiviso la scelta della pagina individuata da Matilde, dopo aver letto il romanzo), ha vinto un premio in denaro pari a 450 euro destinato all'acquisto di un kit di libri per la biblioteca scolastica, una copia della pubblicazione che conterrà il suo lavoro oltre che l'attestato di partecipazione.Alla sua insegnante, insieme agli insegnanti degli altri vincitori, sarà offerto un corso sul metodo Caviargage tenuto dagli esperti formatori dell'associazione "Il segno e la Parola".La premiazione si terrà a Roma alla Fiera della Piccola e Media Editoria "Più Libri più Liberi" il 7 dicembre prossimo alle ore 10:30 in sala Polaris.Vive felicitazioni da parte della dirigente, prof.ssa Angela Tannoia e da tutta la comunità scolastica alla studentessa che ha saputo mostrare la sua delicata creatività e il suo talento innato in un elaborato espressivo e carico di significato a partire dalla pagina di Calvino. L'eccellente piazzamento di Matilde riporta ancora una volta l'attenzione sull'importanza il Liceo Vecchi riserva alla valorizzazione delle eccellenze favorendo la loro partecipazione a competizioni non solo di ambito scientifico ma anche di ambito umanistico. Bravissima Matilde, ad maiora!