Avviso per lavori urgenti dell'AQP su C.so Vittorio Emanuele a Trani

Connr.22 del 25 gennaio 2025, la, per lavori urgenti richiesti dall' Acquedotto Pugliese su C.so Vittorio Emanuele, motivati dalla riparazione di tronchi idrici con manomissione della sede strada, ha disposto- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA in CORSO VITTORIO EMANUELE - tratto compreso fra via FUSCO e via CAVOUR;- OBBLIGO DI SVOLTA a destra in via FUSCO per i veicoli percorrenti Corso Vittorio Emanuele in direzione piazza della Repubblica;- OBBLIGO DI SVOLTA a sinistra in via CAVOUR per i veicoli percorrenti Corso Vittorio Emanuele/piazza della Repubblica in direzione piazza Indipendenza;- DIVIETO DI FERMATA eccetto i mezzi dell'AQP in CORSO VITTORIO EMANUELE - tratto compreso fra via FUSCO e via CAVOUR.