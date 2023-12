Le detenute di Trani al lavoro nella chiesa del Sacro Cuore per il Santo Natale

In permesso Premio in questi giorni di Natale, si sono date da fare per una bella ripulita!

In questi giorni di Natale -racconta Don Raffaele Sarno dalla sua pagina Facebook - alcune detenute del carcere femminile stanno trascorrendo, in permesso premio, le festività natalizie presso il Sacro Cuore, insieme ai loro familiari. «Ho chiesto loro di dare una bella ripulita alla chiesa; non se lo sono fatto ripetere e immediatamente si sono messe all'opera, con risultati che tutti possono ammirare.Alle 17, presso la Madonna del Pozzo, ho celebrato la messa della vigilia e durante l'omelia, dopo aver ricordato il momento travagliato che sta vivendo la Terra Santa, ho parlato anche di chi è rimasto in carcere, lontano dai propri familiari, con estrema sofferenza e senso di solitudine. Ho chiesto alla gente presente se potevo trasmettere i loro auguri alle detenute della Casa di Reclusione, per farle sentire meno sole e più accettate e la risposta è arrivata con un fragoroso applauso.Subito dopo, alle 18.30, ho celebrato al carcere femminile ed ho trasmesso gli auguri dei fedeli della Madonna del Pozzo, come segno di vicinanza e solidarietà. Molte detenute hanno cominciato ad asciugarsi gli occhi, poi un applauso liberatorio.Piccoli segni di speranza che il Bambino Gesù affida al cuore di ciascuno di noi.Buon Natale a tutti voi.