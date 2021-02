Michele Petrizzelli: un titolo italiano e un posto d’onore mondiale per un hair stylist tranese

Cataldo Petrizzelli, parrucchiere a Trani dal 1984, in passato forse neanche ci aveva mai pensato a partecipare alle competizioni internazionali: ma dev'essere stato un campione nella sua professione e nel trasmettere la stessa passione al figlio Michele perché quest'ultimo oggi, a trent'anni, può vantare una serie di trofei internazionali di cui andare orgogliosi.Come quasi tutte le manifestazioni internazionali anche la OMC Hair World 2020 è avvenuta on line con le foto dei lavori, i disegni, le fasi di realizzazione, con l'ausilio di video. Ma la tenacia di Michele è andata oltre lo scoraggiamento di questi lunghi mesi, che nella prima ondata della pandemia ha visto in profonda crisi proprio il duo comparto, e attraverso la sede di Palagiano dell'Accademia internazionale UAAMI ha partecipato alla competizione."La coppa non è ancora arrivata da New York - ci dice Michele - ma alla fine importa poco, visto che la competizione è stata più dura del solito anche se avvenuta on line, o forse proprio per questo: essere giudicati in modo obiettivo dai giudici attraverso uno schermo non è come una esibizione dal vivo".Del resto di trofei ne ha collezionati tanti: il giovane Michele nel 2017 è quarto al mondo nella categoria "Classic - cut- bombè" e nel 2018 e 2019 col team Italia è vincitore della Coppa del Mondo.Il taglio che l 'ha reso il primo classificato in Italia e tra i migliori al mondo (stiamo parlando non di un concorsucolo di provincia ma dell' Air World 2020 che si tiene normalmente a Parigi) è una vera e propria scultura su capelli da uomo, uno stile che nella moda potremmo paragonare a quello del grande Gianfranco Ferrè, un'architettura stilistica grintosa e raffinata, dinamica e elegante.Diceva san Francesco d'Assisi: "Chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista". E con Michele un connubio di mani, testa e cuore è miscelato con dosi massicce di creatività e fantasia che ne fanno un artista davvero speciale. Di cui non solo è orgogliosa la sua famiglia ma sicuramente anche la città di Trani , che da tanti suoi giovani continua a ricevere soddisfazioni e riconoscimenti prestigiosi in davvero tanti campi.Ed è da "grandi", anche quando si vince da soli, riconoscere gratitudine come ha fatto Michele al telefono con noi e dal suo profilo Facebook: "Ovviamente per raggiungere questi traguardi bisogna circondarsi di persone qualificate, che vorrei ringraziare di vero cuore: il trainer INAI Aldo Vigolo e il suo vice Alessio Savino, Il trainer Mario_Piccininno e il direttore nazionale UAAMI Vincenzo talarico, il presidente nazionale e la segreteria nazionale Nunzio Scammacca e Noemy Vinciguerra, Il centro UAAMI di Palagiano e la Accademia Acconciatori Misti con il presidente Rocco Marinelli".