Completamente, il coraggio e la bellezza di continuare a crederci in tempo di Covid19

C'è chi ancora ci crede, anzi ci ha sempre creduto e, nonostante le mille difficoltà, ha deciso di non arrendersi e rilanciare. È la storia tutta tranese di mamma Grazia e le sue due figlie, Federica e Maria Rosaria, che in tempo di Covid-19, nel momento più duro e delicato della storia economica del nostro Paese hanno deciso di inaugurare il loro nuovo centro estetico e acconciature.Una sfida non semplice, lo sanno, ma alla quale non hanno voluto sottrarsi nonostante proprio il loro settore sia uno di quelli più discussi di quest'ultimo periodo, il momento delle riaperture, il momento in cui la "lotta" al virus diventa ancora più delicata. Loro sono determinate, lo sono ancora di più adesso, pur sapendo che da oggi la loro attività sarà soggetta a misure quasi ferree e tante limitazioni."Completamente", è questo il nome della loro nuova vita, di quel centro che grazie all'esperienza quarantennale di Grazia Di Mango e quasi decennale di Federica e Maria Rosaria Raimo, offrirà estetica, benessere e acconciature ai clienti, accogliendoli in uno spazio piacevole, rilassante e soprattutto sicuro. Tra i numerosi servizi, alcuni in particolare rappresentano veri e propri punti di forza della nuova attività: la specializzazione di Federica nella manicure e una lampada dai bulbi color rubino che oltre ad abbronzare permetterà la stimolazione del collagene.All'inaugurazione, tenutasi domenica 17 maggio, ha partecipato anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro che ha definito questa occasione "uno stimolo per la città per ripartire": «Dopo aver sofferto per quasi tre mesi – ha detto Bottaro – sono sicuro che riusciremo a ritornare quello che eravamo e mi auguro anche molto di più. Tutti torneremo a riappropriarci della nostra vita normale»."Completamente" si trova in via Arcangelo Prologo, 22