“WiP for People”, questa sera la presentazione a Barletta nella nuova sede di WiP

È POSSIBILE SOSTENERE L'ASSOCIAZIONE WIP FOR PEOPLE ATTRAVERSO UNA DONAZIONE LIBERA O DIVENTANDO PARTNER DEL PROGETTO.



ASSOCIAZIONE WIP FOR PEOPLE

BANCO BPM

IBAN:IT18 X 05034 33711 000000004292



Per diventare partner scrivere a: associazione@wipforpeople.com

Venerdì 16 giugno 2023, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Barletta in Via De Nittis 15, WiP presenterà il progetto socialeAlla serata sarà presente anche, Cittadino Onorario della città di Andria con cui WiP sta portando avanti la realizzazione del primo progetto promosso dall'Associazione WiP for People.L'iniziativa parte nel 2023 con la progettazione dinel villaggio di Ampanasina, in Madagascar, dove WiP conta di concludere i lavori entro il 2025, grazie anche all'aiuto di chi sosterrà la causa. L'opera prevederà il coinvolgimento dei lavoratori locali e l'utilizzo di materie prime del territorio.Founding Partner di WiP: "Abbiamo scelto di avviare il nostro progetto sociale volto a progettare e costruire strutture fondamentali per popoli disagiati e di costituire l'Associazione WiP for People, mettendo le nostre competenze al servizio di chi ha più bisogno. Iniziamo oggi, con l'augurio di espandere sempre più questa missione".Il progetto per il 2023 prevede anche la realizzazione diche reinterpretano alcune architetture iconiche d'epoca moderna rappresentative di alcune importanti giornate internazionali. Si tratta di 12 pezzi unici originali che verranno messi all'asta ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa.L'evento inaugurale a porte chiuse si terrà nello storico, oggi conosciuto anche come Palazzo Picardi, sede degli uffici WiP, dove per l'occasione sarà ospitata una- realizzata grazie al contributo dell'Associazione ArcheoBarletta - che ripercorre la storia dell'edificio, ricostruendo un importante tassello della storia della Cantina Sperimentale, e alcuni sviluppi urbanistici della città. L'esposizione rimarrà aperta le sere di sabato 17 e domenica 18 giugno, solo previa prenotazione al numero 345 7351776. I posti sono limitati.Padre Stefano Scaringella, medico chirurgo romano, in oltre 40 anni di missione in Madagascar, ha già realizzato numerose strutture per aiutare i giovani, da ospedali, a case di accoglienza per bambini abbandonati, da scuole a centri di formazione al fine di assicurare un futuro di indipendenza alle nuove generazioni.WiP Architetti è uno studio di progettazione integrata a vocazione internazionale leader in Italia e specializzato in 6 aree del costruito: Commercial & Retail, Hospitality, Housing, Marina & Waterfront, Offices & Space Planning, Sport & Entertainment. La nostra anima è costituita da architettura, ingegneria e consulenza tecnica e l'affermazione di queste competenze, ci ha portato oggi a strutturarci come gruppo, dando vita a: WiP Architecture, WiP Technical e WiP Engineering. Dal 2000 WiP combina eccellenza tecnica e design in un approccio orientato al business ed è fra i pochi studi italiani ad aver internalizzato tutti i servizi offerti, ponendosi sul mercato come unica soluzione per il Cliente. Da oltre 20 anni lo studio affianca i propri Clienti durante l'intero ciclo di vita dei progetti, dal primo schizzo alla digitalizzazione dell'asset, passando dalla Direzione Lavori alla gestione della Sicurezza e il Project Management, fino ai tour virtuali tra le mura degli edifici progettati. Siamo un'azienda con più di 70 professionisti e consulenti, collaboriamo con le più importanti società italiane e internazionali, Banche, Assicurazioni, Fondi Immobiliari, SGR ed Enti Pubblici e Privati e operiamo in oltre 15 paesi portando i nostri progetti e il nostro design in tutto il mondo.Ad oggi lo studio è guidato da 4 soci, due dei quali di matrice milanese - Federico Barbero e Marco Splendore - e due di San Ferdinando di Puglia - Nicola Di Troia e Giuseppe Garbetta -, conta 3 sedi, una, la prima, a San Donato Milanese, la seconda in centro a Milano e la terza già dal 2008 a San Ferdinando e da pochi mesi nel cuore di Barletta.