“I Sapori del Grano”: in via delle Tufare ti accoglie un profumo nuovo. E che bontà!

16 foto I Sapori del Grano

Quando apre un nuovo panificio, è sempre una buona notizia, soprattutto in una città come Trani, in cui è bello ritrovare abitudini di prossimità e piccoli angoli di qualità anche fuori dalle zone centrali. Se poi questo panificio già 24 ore dopo l'inaugurazione vede una fila di persone desiderose di comprare il pane e i tanti altri prodotti, che nell'attesa si dicono l'un l'altra "è proprio buono, vero?", "sì, ma hai provato anche la pizza? E la focaccia?», allora vuol dire che quella nuova insegna "I Sapori del grano" è partita con il piede giusto.Siamo in via delle Tufare n.6, in zona sud della città, non molto distante dalle strade più frequentate, soprattutto la sera, e il nuovo panificio illumina l'imbocco del quartiere rivendicando dal profumo le radici locali, pugliesi, da cui ha visto la luce.La signora Flora ed il marito Sabino sono due…pezzi di pane: lui panificatore e panettiere di famiglia, nato e cresciuto fra farine e lieviti; lei entrata in quel mondo da giovanissima, con la passione per quel lavoro prima e per Francesco poi: ora insieme, come le spighe di grano che si intrecciano nel logo de "I Sapori del grano", formano una squadra che vede insieme otto collaboratori, pronti a riempire un enorme bancone di prodotti che la clientela può scegliere quotidianamenteInsieme in questo progetto e con la voglia di far nascere una panetteria che diventasse, come sembra star già succedendo, un punto di riferimento nel quartiere.Lievito madre per pagnotte e panini, morbidi e filanti, con crosta sottile ma croccante, taralli, baguette, francesine, pizzette e poi "la barese": la focaccia più famosa d'Italia nella ricetta classica ma..segreta, che fa impazzire il palato. "" infatti è una piccola azienda che non vuole dimenticare i sapori di una volta e che per questo si impegna nella continua ricerca di prodotti realizzati seguendo le antiche tradizioni. Una attività che punta sull' alta qualità con materie prime scelte con cura e grande attenzione alla genuinità delle stesse, per mantenere vivi i sapori e le tradizioni della nostra Terra.Ed è proprio la genuinità che "I Sapori del Grano" mette sulle vostre tavole, prodotti fatti con le farine locali, frutto delle nostre terre, irradiate dal Sole pugliese per prodotti da guastare in ogni momento della giornata.E chi ama i dolci? "I sapori del grano" propone cornetti, zeppole (siamo in pieno periodo, poi arriveranno le specialità pasquali), una gustosa linea di fragranti biscotti, e dolcetti anche da colazione. Un forno di quartiere sì, ma davvero per tutti i gusti.E così ogni giorno (o meglio, per alcuni di loro anche ogni notte) Sabino, Flora e la loro squadra, trascorrono molto tempo nel laboratorio a lavorare gli ingredienti affinchè che possano diventare un buon prodotto finito da proporre sul banco la mattina. Il segreto di questa fucina sensoriale e del successo di questo nuovo progetto in città, oltre che neglista nellatrasmessa non solo da Sabino e Flora ma anche dagli altri i componenti dello staff che condividono questo sogno con lui: Francesco I e Francesco II, Antonio, Elio, Antonietta e Manuela.Al civico 6 di via delle Tufare "I Sapori del grano" offrono non solo pane, di certo anche amore e fantasia, il tutto condito da un profumo di cui ti ricorderai a lungo.