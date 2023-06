WiP approda a Barletta e lancia un progetto solidale per il Madagascar

«Un contributo per far sì che chi non ha nulla possa ricevere qualcosa di bello»

È POSSIBILE SOSTENERE L'ASSOCIAZIONE WIP FOR PEOPLE ATTRAVERSO UNA DONAZIONE LIBERA O DIVENTANDO PARTNER DEL PROGETTO.



ASSOCIAZIONE WIP FOR PEOPLE

BANCO BPM

IBAN:IT18 X 05034 33711 000000004292



Per diventare partner scrivere a: associazione@wipforpeople.com

Un contenitore ricco di storia e proiettato verso future e ambiziose progettualità., oggi conosciuto anche come, nel centro di Barletta, ospita la nuova sede di, uno studio di progettazione integrata che conta più di 70 professionisti e consulenti, guidato da quattro soci:Dopo le tre sedi di Milano, San Donato Milanese e San Ferdinando, WiP punta super un ulteriore step di crescita, ponendo le radici nello storico Palazzo Straniero in via Giuseppe De Nittis.Nella giornata di venerdì, oltre alla presentazione al pubblico della nuova sede, l'occasione è stata propizia per annunciare il nuovo progetto "Con la stretta sinergia di, Cittadino Onorario della città di Andria, da 42 anni in Madagascar al fianco di bambini e malati, WiP sta portando avanti la realizzazione del primo progetto promosso dall'Associazione WiP for People: l'iniziativa presentata proprio a Barletta prevede la progettazione dinel villaggio di Ampanasina, in Madagascar, dove WiP conta di concludere i lavori entro il 2025, grazie anche all'aiuto di chi sosterrà la causa.Cornice della presentazione sono state le eleganti sale di Palazzo Straniero, gioiello architettonico della città: la storia e le origini di questo edificio – già sede della- sono state raccontate attraverso una mostra realizzata grazie al contributo dell'Associazione ArcheoBarletta.