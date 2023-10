Musica, storie ed emozioni nella serata della "Fenomenologia della Canzonetta" allo Sporting Club di Trani

le serate, quelle belle: quella di ieri sera dedicata alla presentazione-spettacolo del libro di GIANNI DE IULIIS, LA FENOMENOLOGIA DELLA CANZONETTA, per festeggiarne la seconda ristampa.È stata una serata emozionante, con interventi dotti e culturalmente pregnanti, che hanno messo in evidenza gli aspetti più evidenti, ma anche più reconditi, dell' UNIVERSO CANZONE.Accanto alle parole degli ospiti che dialogavano con l'autore, a completare un mirabile equilibrio e a rinforzare un'inaudita armonia, sono state interpretate molte canzoni famose e iconiche, estrapolate direttamente dal testo di GIANNI DE IULIIS.La cittadinanza ha risposto numerosa con entusiasmo e curiosità, affollando il salone delle feste dello SPORTING CLUB di Trani, esaurito in ogni ordine di posto.Notevoli gli interventi della prof.ssa MINA DE GENNARO e della dott.ssa Iolanda Peluso, che hanno analizzato gli aspetti più significativi de LA FENOMENOLOGIA DELLA CANZONETTA, mettendo in evidenza sia il rilievo culturale sempre più crescente dell'intrattenimento nella cultura occidentale, sia la definizione di un'espressione popolare come chiave d'accesso al reale.Molto apprezzato l'excursus curato dal dott. ENZO FALCO sulla storia della canzone popolare, partendo dal ragtime, attraverso il blues, il jazz e la pop music. Enzo Falco che si è poi esibito in virtuosismi musicali, improvvisando un medley di successi di Domenico Modugno con la splendida voce di VERONICA SINIGAGLIA e la chitarra di NICO ACQUAVIVA.Altro momento emozionante è stato offerto dal duo di professori, LOREDANA CHIEPPA (docente di Matematica al Liceo Scientifico) e ADRIANO SOFRO (docente di Chimica agraria presso l'Università della Basilicata), che si sono esibiti in un medley di pezzi ispirati alla Donna, alla dialettica generazionale e all'Amore.Infine la voce profonda e coinvolgente di FRANCESCO ANZELMO, che ha interpretato alcuni pezzi del suo repertorio che hanno rappresentato un percorso esistenziale evocato nelle pagine de LA FENOMENOLOGIA DELLA CANZONETTA.La serata si è conclusa con un annuncio: il professor GIANNI DE IULIIS ha dato appuntamento al mese di dicembre 2023 per la presentazione, sempre nel salone delle feste dello SPORTING CLUB di Trani, del suo nuovo libro sulla declinazione filosofica della REALTÀ VIRTUALE.