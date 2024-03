Nasce a Trani per  “Il Club dei Cinefili Estinti”, punto di ritrovo per gli amanti del cinema

A Trani, il 3 Marzo 2024 ha visto la luce "Il Club dei Cinefili Estinti," un punto di ritrovo dedicato agli amanti del cinema, ideato dalla giovane fotografa Sara Mancini, membro dell'Associazione Artinte di Barletta.Il nome del club è un richiamo cinematografico, per l'appunto, alla "Setta dei poeti estinti" del film "L'attimo Fuggente."Sara Mancini con orgoglio ci racconta come è nata questa idea: "Da anni sognavo di creare un club del cinema dove, cinefili come me, potessero incontrarsi per parlare della settima arte e, finalmente, ho trovato le persone giuste che mi hanno permesso di veder nascere questa iniziativa. Sono una grande amante del cinema e, già durante l'adolescenza, sentivo l'esigenza di trovare un ambiente in cui potessi confrontarmi con alte persone che avessero la mia stessa passione. Oggi sono riuscita a creare io quel posto dove sentirsi a casa condividendo gli stessi interessi ed è buffo che sia nato proprio a Trani dove il cinema non c'è".I membri del club, tra i 20 e i 35 anni e associati ad Artinte, condividono una passione comune per il cinema e l'arte.Giuseppe Arcieri, presidente di Artinte, esprime entusiasmo per l'iniziativa della socia Sara Mancini: "Creare un cineclub sul territorio è motivo di aggregazione, confronto e crescita. È un modo per chi non ha possibilità di condividere le proprie passioni di trovare un posto dove possa farlo in assoluta libertà."L'iniziativa del club prevede che, ogni settimana, sarà postato un sondaggio sul loro gruppo Telegram dove verrà deciso, in base alla maggioranza di votazione, il film di cui si parlerà. Se i film sono in uscita al cinema ci si potrà organizzare per andare a vederli tutti insieme o in solitaria.Dopo la visione del film, viene accordato un incontro per discutere tutti insieme di quanto visto, scambiando pareri e opinioni. Ognuno esprime il suo punto di vista sul film e si parla liberamente di qualsiasi aspetto che abbia catturato l'attenzione, delle emozioni provate, ma anche dei punti di vista negativi.Gli incontri sono rivolti non solo ai membri del club, ma anche a persone esterne che abbiano voglia di condividere il proprio parere.Ogni domenica dalle 17.30, Il Club dei Cinefili Estinti si riunirà presso l'attività commerciale "Abitare," che ha generosamente offerto il suo spazio.Rosa Di Pierro, proprietaria di Abitare, accoglie con favore il progetto: "Siamo ben lieti di accogliere e promuovere, nella nostra sede, questo progetto perché siamo dalla parte dei giovani che hanno passioni ed interessi costruttivi volti a diffondere la cultura. Siamo certi che "Il Club dei Cinefili Estinti" porterà nella nostra città, che di cultura è arida, una ventata di positività e conoscenza".Il primo incontro si è tenuto domenica 3 marzo, dalle ore 17.30. Restate sintonizzati sul gruppo Telegram e il profilo Instagram per scoprire quale pellicola inaugurerà questo nuovo percorso.Instagram: https://www.instagram.com/ilclubdeicinefiliestinti/Telegram: https://t.me/+7WnnQtlQxVdiNDhk