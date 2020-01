Nella scuola di teatro Il cielo di carta un incontro per "fare memoria insieme"

E' avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. (Primo Levi). La scuola di teatro "Il cielo di carta", in collaborazione con Libera presidio di Trani e con l'Università Popolare di Santa Sofia, organizza per il 27 gennaio, giornata della Memoria istituita dall'Onu per commemorare le vittime dell'olocausto e condannare tutte le manifestazioni di intolleranza e violenza per motivi etnici o religiosi, un incontro in cui poter fare memoria insieme.Sentiamo oggi più che mai la necessità di ribadire quei valori che credevamo scontati ma che invece scopriamo negli ultimi tempi essere spesso violati e rimessi pericolosamente in discussione. La serata si svolgerà in modo informale; non ci saranno presentazioni, introduzioni, né dibattiti o sermoni. Ci sarà un microfono e, come in una maratona spontanea, chi vorrà avrà 4 minuti per leggere, recitare, cantare o semplicemente esprimere un proprio pensiero sul tema tragico dell'Olocausto e dell'importanza della Memoria. Si potrà anche semplicemente esserci e assistere.L'ingresso e la partecipazione sono assolutamente gratuite, è gradita una prenotazione. Coordina la serata Annamaria Di Pinto, che semplicemente inviterà gli ospiti ad alzarsi e dare voce ad un pensiero.info@ilcielodicarta.net