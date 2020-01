Il partigiano tranese deportato a Mauthausen: domenica in biblioteca si parlerà di Vincenzo Pappalettera

L'evento in occasione della Giornata della Memoria in collaborazione con l’Associazione Anteas

In occasione della Giornata della Memoria, l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione ANTEAS di Trani, promuove un incontro tematico incentrato sulla figura di Vincenzo Pappalettera, partigiano di origine tranese che nel gennaio del 1945 fu deportato nel campo di concentramento nazista di Mauthausen in Austria. Si discuterà, tra l'altro, del libro Tu passerai per il camino (ed. Mursia, 1965) scritto dallo stesso Pappalettera, per il quale nell'anno 1966 è stato insignito del premio "Bancarella".All'evento parteciperanno la Presidente Anteas Trani Sabina Fortunato, la Prof.ssa Assuntela Messina, Senatrice della Repubblica Italiana, il Prof. Nicola Spallucci, docente di lingua tedesca, il Dott. Mario Schiralli, già direttore della Biblioteca Comunale.L'incontro si terrà domenica 26 gennaio 2020, ore 18.00, nella biblioteca comunale.